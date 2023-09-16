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В Харькове раздаются взрывы, ОВА заявила об обстрелах

Суббота 16 сентября 2023 11:20
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В Харькове раздаются взрывы, ОВА заявила об обстрелах Фото: в Харькове раздаются взрывы, в ОВА заявили об обстрелах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Гражданских призывали находиться в укрытиях.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - написал глава ОВА.

Информацию о взрывах также подтвердил мэр Игорь Терехов.

Стоит добавить, что в Харьковской области, а также ряде других, среди которых: Киевская, Полтавская, Черкасская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская - было объявлено о воздушной тревоге.

Как отметили в Воздушных силах, в вышеупомянутых областях существует угроза применения баллистического вооружения.

По меньшей мере 4 удара

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий", - пишет Синегубов.

В Харькове раздаются взрывы, ОВА заявила об обстрелах

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:16

Обстрелы Харьковской области

Стоит отметить, что оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

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