В Харькове раздаются взрывы, ОВА заявила об обстрелах
Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Гражданских призывали находиться в укрытиях.
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!", - написал глава ОВА.
Информацию о взрывах также подтвердил мэр Игорь Терехов.
Стоит добавить, что в Харьковской области, а также ряде других, среди которых: Киевская, Полтавская, Черкасская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская - было объявлено о воздушной тревоге.
Как отметили в Воздушных силах, в вышеупомянутых областях существует угроза применения баллистического вооружения.
По меньшей мере 4 удара
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий", - пишет Синегубов.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:16
Обстрелы Харьковской области
Стоит отметить, что оккупанты почти ежедневно обстреливают Харьковскую область. Под удар врага попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.
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