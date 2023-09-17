В Харькове прозвучали взрывы по время воздушной тревоги
В Харькове прозвучали несколько взрывов после полуночи в воскресенье, 17 сентября, во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.
Взрывы в Харькове прозвучали вскоре после сигналов об угрозе вражеских воздушных атак.
Как рассказывают местные жители, было как минимум четыре взрыва.
Представители органов власти призывают жителей Харькова оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Последствия очередных российских ударов по городу пока не раскрываются.
"Второй раз в сутки враг нанес удары по городу Харькову, снова из Белгорода, предварительно с ЗРК С-300", - рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
Военный добавил, что на данный момент ракет в воздухе нет, однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.
"Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается", - сообщил он.
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