В Харькове прозвучали взрывы по время воздушной тревоги

В Харькове прозвучали несколько взрывов после полуночи в воскресенье, 17 сентября, во время воздушной тревоги из-за ракетной атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова .

Взрывы в Харькове прозвучали вскоре после сигналов об угрозе вражеских воздушных атак.

Как рассказывают местные жители, было как минимум четыре взрыва.

Представители органов власти призывают жителей Харькова оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Последствия очередных российских ударов по городу пока не раскрываются.

"Второй раз в сутки враг нанес удары по городу Харькову, снова из Белгорода, предварительно с ЗРК С-300", - рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

Военный добавил, что на данный момент ракет в воздухе нет, однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.

"Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается", - сообщил он.

Новость дополняется...