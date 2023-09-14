РФ атаковала Украину 22 беспилотниками. Сколько дронов сбила ПВО

В ночь на четверг, 14 сентября, оккупанты атаковали Украину несколько волнами дронов-камикадзе. ПВО сбила 17 из 22 запущенных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины .

Так, в ночь на 14 сентября с 21.00 по 02.30 российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений - мыс Чауда - Крым и российских Ейска и Курска.

"Всего зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Напомним, ночью в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах Украины предупредили об угрозе атаки ударных дронов в Днепропетровской области. Позже во время воздушной тревоги сообщалось о взрывах в Днепре.