Война в Украине

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в чем причина

Вторник 18 ноября 2025 00:18
В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в чем причина Фото: людей снова призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 ноября в Киеве и некоторых областях Украины снова объявили тревогу. Это уже второй сигнал за ночь из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Повторно угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги, направляйтесь в укрытия", - говорится в сообщении в 00:14.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что есть угроза применения баллистики.

Обновлено в 00:28

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается в следующих областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в чем причина

Напомним, что предыдущая тревога в Киеве была меньше часа назад. Ее причиной тоже была угроза применения баллистического вооружения.

Однако стоит отметить, что на этот раз скоростные цели, а во время прошлой тревоги фиксации были. В частности, Воздушные силы писали о скоростной цели мимо Берестина на Полтавщину, после чего зафиксировали еще одну ракету в Харьковской области.

Киев Российская Федерация Война в Украине
Новости
