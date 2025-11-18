В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в чем причина

В ночь на 18 ноября в Киеве и некоторых областях Украины снова объявили тревогу. Это уже второй сигнал за ночь из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Повторно угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги, направляйтесь в укрытия", - говорится в сообщении в 00:14.

В то же время в Воздушных силах ВСУ тоже подтвердили, что есть угроза применения баллистики.

Обновлено в 00:28

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается в следующих областях: Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.