В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - говорится в сообщении в 00:48.

Также в КГВА призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.