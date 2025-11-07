RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 ноября в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - говорится в сообщении в 00:48.

Также в КГВА призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Тревога в Киеве и по всей Украине

Напомним, что в ночь на 6 ноября в столице и ряде регионов страны тоже была объявлена воздушная тревога. Причиной тоже стала угроза применения баллистики.

Также мы писали, что на протяжении дня, 6 числа, в Украине дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной этого сигнала были взлеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в Украине