В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В ночь на 7 ноября в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - говорится в сообщении в 00:48.
Также в КГВА призвали не игнорировать сигналы тревоги.
По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что в ночь на 6 ноября в столице и ряде регионов страны тоже была объявлена воздушная тревога. Причиной тоже стала угроза применения баллистики.
Также мы писали, что на протяжении дня, 6 числа, в Украине дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной этого сигнала были взлеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".