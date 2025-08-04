В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Ночная атака

Напомним, в ночь на 4 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

По данным Воздушных сил, для атаки россияне использовали 162 ударных дрона, в том числе "Шахеды", а также одну аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 161 вражеский дрон на севере, юге, востоке и в центре страны.

Было одно попадание дрона. Также на девяти локациях в Одесской и Киевской областях падали обломки.