У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Нічна атака

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

За даними Повітряних сил, для атаки росіяни використали 162 ударні дрони, у тому числі "Шахеди", а також одну аеробалістичну ракету "Кинджал".

Українським захисникам вдалося збити або придушити 161 ворожий дрон на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Було одне влучання дрону. Також на дев'яти локаціях в Одеській та Київській областях падали уламки.