В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Ночная атака

Напомним, российские оккупанты сегодня пытались атаковать Украину при помощи более чем 300 беспилотников. Также они запустили семь ракет.

В результате вражеской атаки в Киеве начались масштабные пожары. Также в Оболонском районе погибла 72-летняя женщина.

Детальнее о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.

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