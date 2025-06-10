У Києві та низці областей оголосили тривогу

Нічна атака

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою більш ніж 300 безпілотників. Також вони запустили сім ракет.

Унаслідок ворожої атаки в Києві почалися масштабні пожежі. Також в Оболонському районі загинула 72-річна жінка.

Детальніше про наслідки російського удару - в матеріалі РБК-Україна.

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