В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В Киеве, а также ряде областей сегодня, 7 мая, вечером была объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сказано в сообщении Воздушных сил.
Также военные предупредили, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области.
Напомним, вчера, 6 мая, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по пригороду Сум.
В результате вражеской атаки погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще четыре ребенка.
Из-за такого удара в Сумах 7 и 8 мая объявили Дни траура.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.