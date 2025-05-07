В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Удар по пригороду Сум

Напомним, вчера, 6 мая, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по пригороду Сум.

В результате вражеской атаки погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще четыре ребенка.

Из-за такого удара в Сумах 7 и 8 мая объявили Дни траура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.