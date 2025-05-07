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В Киеве и ряде областей объявили тревогу

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве, а также ряде областей сегодня, 7 мая, вечером была объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Также военные предупредили, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области. 

Удар по пригороду Сум

Напомним, вчера, 6 мая, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по пригороду Сум.

В результате вражеской атаки погибли три человека, среди которых ребенок. Ранения получили еще четыре ребенка.

Из-за такого удара в Сумах 7 и 8 мая объявили Дни траура.

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