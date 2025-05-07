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У Києві та низці областей оголосили тривогу

Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві, а також низці областей сьогодні, 7 травня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Є загроза російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 21:20 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Також військові попередили, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Сумській області.

Удар по передмістю Сум

Нагадаємо, вчора, 6 травня, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум.

Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, серед яких дитина. Поранення отримали ще чотири дитини.

Через такий удар у Сумах 7 та 8 травня оголосили Дні жалоби.

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КиївПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний удар