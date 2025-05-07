У Києві та низці областей оголосили тривогу

Удар по передмістю Сум

Нагадаємо, вчора, 6 травня, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум.

Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, серед яких дитина. Поранення отримали ще чотири дитини.

Через такий удар у Сумах 7 та 8 травня оголосили Дні жалоби.

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