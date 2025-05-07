У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві, а також низці областей сьогодні, 7 травня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Є загроза російських ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 21:20 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - ідеться в повідомленні Повітряних сил.
Також військові попередили, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Сумській області.
Нагадаємо, вчора, 6 травня, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по передмістю Сум.
Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, серед яких дитина. Поранення отримали ще чотири дитини.
Через такий удар у Сумах 7 та 8 травня оголосили Дні жалоби.
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