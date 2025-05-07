В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В Киеве, а также ряде областей сегодня, 7 мая, вечером была объявлена воздушная тревога. Есть угроза российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - сказано в сообщении Воздушных сил. Также военные предупредили, что россияне запустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области.