У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві, а також низці областей сьогодні, 7 травня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Є загроза російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 21:20 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - ідеться в повідомленні Повітряних сил. Також військові попередили, що росіяни запустили керовані авіаційні бомби по Сумській області.