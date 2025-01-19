В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Днем, 19 января, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ

По состоянию на 16:00, сигнал воздушной тревоги продолжается чуть меньше, чем в половине страны. В частности, в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

"Тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения. Находитесь в безопасных местах до отбоя", - написал он.

Кроме того, информацию о баллистике подтвердил и глава КГВА Тимур Ткаченко.

Сигнал тревоги в столице объявили в 15:54. В этот момент военные писали о баллистике.

Напомним, что в ночь на 19 января российские оккупанты запустили по Украине 61 БпЛА, причем с трех направлений. Среди них были как дроны типа "Шахед", так беспилотники-имитаторы.

По состоянию на 09:00, силы ПВО сбили 43 вражеских дрона. Еще 15 были локально потеряны, и еще один оставался в воздухе.

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