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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Неділя 19 січня 2025 16:02
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: українців закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вдень, 19 січня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 15:54. В цей момент військові писали про балістику.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні.

Крім того, інформацію про балістику підтвердив і глава КМВА Тимур Ткаченко.

"Тривогу оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння. Знаходьтесь в безпечних місцях до відбою", - написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:00, сигнал повітряної тривоги продовжується трохи меньше, ніж в половині країни. Зокрема, у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російські окупанти запустили по Україні 61 БпЛА, причому з трьох напрямків. Серед них були як дрони типу "Шахед", так безпілотники-імітатори.

Станом на 09:00, сили ППО збили 43 ворожі дрони. Ще 15 було локально втрачено, і ще один залишався в повітрі.

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