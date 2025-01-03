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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики из Курска

Иллюстративное фото: по Украине объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 3 января, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 16:27 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистики из Курска! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Также военные уточнили, что в Черниговской области зафиксировали скоростную цель. Еще одну цель заметили в Ровенской области. 

После этого Воздушные силы призвали жителей Львова пройти в укрытия. 

Тревога в Украине

Напомним, в Украине сегодня, 3 января, объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной был взлет российского истребителя МиГ-31К.

Такие вражеские самолеты могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", их радиус действия охватывает всю территорию Украины.

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