В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики из Курска

По состоянию на 16:27 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистики из Курска! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Также военные уточнили, что в Черниговской области зафиксировали скоростную цель. Еще одну цель заметили в Ровенской области.

После этого Воздушные силы призвали жителей Львова пройти в укрытия.