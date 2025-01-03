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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики з Курська

Ілюстративне фото: по Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 3 січня, вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 16:27 повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Загроза застосування балістики з Курська! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Також військові уточнили, що в Чернігівській області зафіксували швидкісну ціль. Ще одну ціль помітили у Рівненській області.

Після цього Повітряні сили закликали жителів Львова пройти в укриття.

Тривога в Україні

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 3 січня, оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною був зліт російського винищувача МІГ-31К.

Такі ворожі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал", їхній радіус дії охоплює всю територію України.

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Курська областьВійна в УкраїніПовітряна тривога