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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне атакуют дронами

Иллюстративное фото: оккупанты атакуют Украину "Шахедами" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 25 ноября, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является атака российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, карту воздушных тревог и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны-камикадзе заметили:

  • на западе Сумской области, курсом на Черниговскую область;
  • на юге Сумской области, курсом на Полтавскую область;
  • в Харьковской области, двигаются в южном направлении. 
  • над акваторией Черного моря, курсом на Одесскую или Николаевскую области;

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом несколько групп вражеских дронов направлялись в сторону Киева. КГВА предупредила об угрозе беспилотников для столицы. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты ежедневно используют "Шахеды" в попытках нанести удары по Украине.

В частности, в ночь на 25 ноября враг выпустил по Украине 145 дронов.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 71 беспилотник, еще 71 дрон был потерян из-за активного противодействия средств РЭБ.

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Воздушные силы УкраиныВоздушная тревогаАтака дронов