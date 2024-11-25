В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне атакуют дронами

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты ежедневно используют "Шахеды" в попытках нанести удары по Украине.

В частности, в ночь на 25 ноября враг выпустил по Украине 145 дронов.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 71 беспилотник, еще 71 дрон был потерян из-за активного противодействия средств РЭБ.

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