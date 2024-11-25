У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни атакують дронами

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня використовують "Шахеди" у спробах завдати ударів по Україні.

Зокрема, в ніч проти 25 листопада ворог випустив по Україні 145 дронів.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 71 безпілотник, ще 71 дрон було втрачено через активну протидію засобів РЕБ.

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