В Киеве и ряде областей объявили тревогу: россияне запустили ракеты

Масштабная тревога

Напомним, сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины уже объявляли воздушную тревогу.

Она была связана с тем, что российские оккупанты подняли в небо свой истребитель МиГ-31К. Такой самолет может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с большим радиусом действия.

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