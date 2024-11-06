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В Украине масштабная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К (отбой)

Среда 06 ноября 2024 14:18
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В Украине масштабная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К (отбой) Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:12, как и упоминалось выше, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

В Украине масштабная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:12 (alerts.in.ua)

Причина тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Стоит добавить, что воздушные силы также предупреждали о повторных пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) тактической авиацией в направлении Сумской области.

Отбой тревоги

По состоянию на 14:34 в Украине объявлен отбой воздушной тревоги.

Обстрелы России

С началом полномасштабной войны угроза обстрелов украинских городов и сел со стороны России стала постоянной реальностью для гражданских. Вражеские силы применяют широкий спектр вооружений, в том числе ракеты, управляемые авиационные бомбы (УАБ) и беспилотники-камикадзе, которые наносят серьезный ущерб жилым зданиям и инфраструктурным объектам.

В последнее время резко увеличилось количество атак с применением дронов-камикадзе. Такие дроны запускаются почти каждую ночь, повышая риски для мирного населения и вызывая значительную нагрузку на системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Между тем эксперт по авиации Константин Криволап объяснил, способны ли массовые атаки дронов со стороны России истощить украинскую противовоздушную оборону.

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