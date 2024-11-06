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У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни запустили ракети

Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 6 листопада, увечері було оголошено повітряну тривогу. Причиною є запуск російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 17:50 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Повітряні сили писали, що зафіксували ракету, яка летіла у напрямку Чернігова.

Пізніше військові попередили про другу ракету, яка прямувала у бік Ніжина.

Оновлено 18:00

Відбій повітряної тривоги у Києві, Київській, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Масштабна тривога

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, у всіх регіонах України вже оголошували повітряну тривогу.

Вона була пов'язана з тим, що російські окупанти підняли в небо свій винищувач МіГ-31К. Такий літак може нести гіперзвукові ракети "Кинжал" із великим радіусом дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний удар