У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни запустили ракети

Масштабна тривога

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, у всіх регіонах України вже оголошували повітряну тривогу.

Вона була пов'язана з тим, що російські окупанти підняли в небо свій винищувач МіГ-31К. Такий літак може нести гіперзвукові ракети "Кинжал" із великим радіусом дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.