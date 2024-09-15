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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Киев, Воскресенье 15 сентября 2024 21:58
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 15 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В небе фиксируют вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревога и Воздушные силы Украины.

По состоянию на 21:58 тревога объявлена сразу в нескольких областях Украины. Детальнее можно увидеть на карте воздушных тревог.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

В то же время в Воздушных силах отметили, что фиксируется активность вражеской тактической авиации на востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - подчеркнули военные.

Обновлено в 22:00.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал киевлян направляться в укрытия.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - подчеркнул он.

Обновлено в 22:20.

По состоянию на сейчас тревога в Киеве отменена, однако в областях еще продолжается опасность. Карта тревог сейчас выглядит так.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Напомним, что РБК-Украина сообщало, что сегодня вечером Россия запустила "Шахеды" по Украине.

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Воздушные силы Украины Война России против Украины Воздушная тревога
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