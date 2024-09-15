В Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Надвечір 15 вересня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.ж В небі фіксують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривога та Повітряні сили України.

Станом на 21:58, тривога оголошена відразу в кількох областях України. Детальніше можна побачити на карті повітряних тривог. Водночас в Повітряних силах зауважили, що фіксується активність ворожої тактичної авіації на сході. "Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - наголосили військові. Оновлено о 22:00. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав киян прямувати до укриттів. "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - наголосив він. Оновлено о 22:20. Станом на зараз тривогу в Києві скасовано, однак в областях ще триває небезпека. Карта тривог наразі виглядає так.