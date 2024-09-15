ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Київ, Неділя 15 вересня 2024 21:58
UA EN RU
В Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони Фото: в Києві оголошена повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 15 вересня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.ж В небі фіксують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривога та Повітряні сили України.

Станом на 21:58, тривога оголошена відразу в кількох областях України. Детальніше можна побачити на карті повітряних тривог.

В Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Водночас в Повітряних силах зауважили, що фіксується активність ворожої тактичної авіації на сході.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - наголосили військові.

Оновлено о 22:00.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав киян прямувати до укриттів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - наголосив він.

Оновлено о 22:20.

Станом на зараз тривогу в Києві скасовано, однак в областях ще триває небезпека. Карта тривог наразі виглядає так.

В Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що сьогодні надвечір Росія запустила "Шахеди" по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна Росії проти України Повітряна тривога
NEWS
Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський
Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США