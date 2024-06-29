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Украинские защитники сбили 10 "Шахедов": где работала ПВО

Украина , Суббота 29 июня 2024 08:35
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Украинские защитники сбили 10 "Шахедов": где работала ПВО Фото: силы ПВО ночью сбили 10 "Шахедов" (РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 29 июня запустили по Украине 10 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Россия запустила 10 "Шахедов" из района Приморско-Ахтарск. Вражеские дроны сбивали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ Воздушных сил ВСУ.

ПВО работала в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей. Все "Шахеды" были уничтожены.

Удар по Днепру

Ночью, 28 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате атаки была повреждена многоэтажка - частично разрушены верхние этажи дома.

По состоянию на утро известно об одном погибшем и 12 пострадавших в результате атаки. Спасен один человек, среди пострадавших есть ребенок.

На месте попадания ракеты продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось, что жертв в Днепре может быть больше.

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