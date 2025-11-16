В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за баллистики

Под утро в воскресенье 16 ноября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Так, в 4:56 украинские Воздушные Силы сообщили о потенциальной угрозе применения баллистического вооружения с территории Брянской области Российской Федерации.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Брянска", - было сказано в официальном сообщении.

Сейчас очевидно, продолжается отслеживание возможных целей и маршрутов полета баллистических снарядов, ведь Воздушные силы не сообщают пока о зонах поражения.

Военные призывают граждан соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть готовыми к быстрой эвакуации в специально оборудованные укрытия.

По состоянию на 5:10 воздушная тревога объявлена в большинстве восточных и центральных областей Украины.

Сигнал тревоги звучит в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог выглядит так: