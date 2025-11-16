ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через балістику

Україна, Неділя 16 листопада 2025 05:14
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через балістику Ілюстративне фото: українці під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Під ранок у неділю 16 листопада у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Так, о 4:56 українські Повітряні Сили повідомили про потенційну загрозу застосування балістичного озброєння з території Брянської області Російської Федерації.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська", - було сказано в офіційному повідомленні.

Зараз очевидно, триває відстеження можливих цілей і маршрутів польоту балістичних снарядів, адже Повітряні сили не повідомляють поки про зони ураження.

Військові закликають громадян дотримуватися правил безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та бути готовими до швидкої евакуації у спеціально обладнані укриття.

Станом на 5:10 повітряна тривога оголошена у більшості східних і центральних областей України.

Сигнал тривоги лунає у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Миколаївській, Луганській та Донецькій областях.

Карта повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, у другій половині дня 15 листопада російські окупанти атакували Запорізький район за допомогою FPV-дрона. Поблизу села Біленьке постраждали місцеві рибалки: одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

