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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Пятница 28 марта 2025 00:21
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигнал продолжается в ряде других областей Украины из-за угрозы применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 00:13. Перед этим, военные предупреждали, что для Киева существует угроза применения россиянами ударных беспилотников.

Также по состоянию на 00:01 была информация, что вражеские "Шахеды" зафиксированы:

  • на севере Винницкой области курсом на Хмельницкую область;
  • на границе Киевской и Черниговской областей;
  • на севере Днепропетровской области курсом на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: в чем причина

Напомним, в ночь на 27 марта российские оккупанты запустили по Украине 86 беспилотников. По состоянию на утро силы ПВО сбили 42 дрона, еще 26 беспилотников-имитаторов - были локационно потеряны.

Как проинформировали Воздушные силы ВСУ, в результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская и Черниговская области. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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