У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: в чому причина

В ніч на 28 березня у Києві оголосили повітряну тривогу. Крім того, сигнал продовжується в низці інших областей України через загрозу застосування дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 00:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також станом на 00:01 була інформація, що ворожі"Шахеди" зафіксовано:

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 00:13. Перед цим, військові попереджали, що для Києва існує загроза застосування росіянами ударних безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 27 березня російські окупанти запустили по Україні 86 безпілотників. Станом на ранок сили ППО збили 42 дрони, ще 26 безпілотників-імітаторів - були локаційно втрачені.

Як поінформували Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Дніпропетровська та Чернігівська області. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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