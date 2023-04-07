RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 7 апреля, вечером в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 19:51

Начались отбои воздушных тревог.

Обновлено 19:39

В Бучанском горсовете предупредили о ракетной опасности.

"Тревога объявлена из-за угрозы обстрелов с юга. Не пренебрегайте тревогой! Берегите себя и родных", - сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на 19:32 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Также она объявлена уже несколько месяцев во временно оккупированном Крыму и Луганской области.

Фото: карта тривог в Украине (скриншот)

Напомним, сегодня оккупанты ударили по Орехову Запорожской области при помощи авиации. В результате атаки есть разрушения.

Также мы писали, что россияне сегодня били по Сумской области из миномета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украинывоздушная тревога