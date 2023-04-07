Россияне из авиации обстреляли Орехов Запорожской области

Российские военные ударили из авиации по Орехово Запорожской области в пятницу, 7 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко .

Под вражеским ударом оказался гражданский и коммунальный сектор.

"Очередной террористический акт совершили российские войска: мирный город оказался под прицелом российской авиации", - добавил Малашко.

Напомним, вчера россияне попали по пятиэтажному дому в Ореховом.

Между тем, жителей Запорожья и области предупредили о вероятности вражеских атак на Пасху и попросили не создавать массовые скопления людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.