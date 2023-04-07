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Россияне из авиации обстреляли Орехов Запорожской области

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Запорожская область, Пятница 07 апреля 2023 17:51
Россияне из авиации обстреляли Орехов Запорожской области Фото: россияне из авиации обстреляли Орехов Запорожской области (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ударили из авиации по Орехово Запорожской области в пятницу, 7 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Под вражеским ударом оказался гражданский и коммунальный сектор.

"Очередной террористический акт совершили российские войска: мирный город оказался под прицелом российской авиации", - добавил Малашко.

Россияне из авиации обстреляли Орехов Запорожской области

Напомним, вчера россияне попали по пятиэтажному дому в Ореховом.

Между тем, жителей Запорожья и области предупредили о вероятности вражеских атак на Пасху и попросили не создавать массовые скопления людей.

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