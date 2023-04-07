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Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета

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Сумская область, Пятница 07 апреля 2023 16:41
Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу днем, 7 апреля, российские войска обстреляли приграничье Сумской области из миномета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 12:00 до 12:30 оккупанты наносили минометные удары по району населенного пункта Барановка. Всего зафиксировано 12 "прилетов".

Информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли Сумскую область из реактивной артиллерии и минометов.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по приграничью Сумской области. Были зафиксированы 3 "прилета", вероятно, из ствольной артиллерии.

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