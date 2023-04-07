У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Оновлено 19:51

Почалися відбої повітряних тривог.

Оновлено 19:39

У Бучанській міськраді попередили про ракетну небезпеку.

"Тривога оголошена через загрозу обстрілів з півдня. Не нехтуйте тривогою! Бережіть себе та рідних", - сказано в повідомленні відомства.

Станом на 19:32 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Також її оголошено вже кілька місяців у тимчасово окупованому Криму та Луганській області.

Фото: мапа повітряних тривог (скріншот)