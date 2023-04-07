У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Сьогодні, 7 квітня, увечері у Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Оновлено 19:51
Почалися відбої повітряних тривог.
Оновлено 19:39
У Бучанській міськраді попередили про ракетну небезпеку.
"Тривога оголошена через загрозу обстрілів з півдня. Не нехтуйте тривогою! Бережіть себе та рідних", - сказано в повідомленні відомства.
Станом на 19:32 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Також її оголошено вже кілька місяців у тимчасово окупованому Криму та Луганській області.
Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Оріхову Запорізької області за допомогою авіації. Внаслідок атаки є руйнування.
Також ми писали, що росіяни сьогодні били по Сумській області з міномету.
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