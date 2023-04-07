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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

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Пятница 07 апреля 2023 19:32
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 7 апреля, вечером в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 19:51

Начались отбои воздушных тревог.

Обновлено 19:39

В Бучанском горсовете предупредили о ракетной опасности.

"Тревога объявлена из-за угрозы обстрелов с юга. Не пренебрегайте тревогой! Берегите себя и родных", - сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на 19:32 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Также она объявлена уже несколько месяцев во временно оккупированном Крыму и Луганской области.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известноФото: карта тривог в Украине (скриншот)

Напомним, сегодня оккупанты ударили по Орехову Запорожской области при помощи авиации. В результате атаки есть разрушения.

Также мы писали, что россияне сегодня били по Сумской области из миномета.

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Киев Война России против Украины воздушная тревога
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