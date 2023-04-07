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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

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П'ятниця 07 квітня 2023 19:32
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 7 квітня, увечері у Києві та кількох областях України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Оновлено 19:51

Почалися відбої повітряних тривог.

Оновлено 19:39

У Бучанській міськраді попередили про ракетну небезпеку.

"Тривога оголошена через загрозу обстрілів з півдня. Не нехтуйте тривогою! Бережіть себе та рідних", - сказано в повідомленні відомства.

Станом на 19:32 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. Також її оголошено вже кілька місяців у тимчасово окупованому Криму та Луганській області.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомоФото: мапа повітряних тривог (скріншот)

Нагадаємо, сьогодні окупанти вдарили по Оріхову Запорізької області за допомогою авіації. Внаслідок атаки є руйнування.

Також ми писали, що росіяни сьогодні били по Сумській області з міномету.

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