В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны
Российская армия утром вторника, 7 октября запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы в северной части Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены около семи часов утра.
"Шахеды" фиксировались в Черниговской и Сумской областях. Также были замечены ударные дроны в Киевской области.
В 07:56 тревога была объявлена в Киеве.
"Киев - находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", - сообщили Воздушные силы.
Обновлено в 08:13
По данным Киевской военной адмииистрации в столице и пригороде - работает ПВО.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Обстрелы 7 октября
Вчера с вечера россияне также запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде областей Украины.
Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине - часть города имеет перебои с электроснабжением.