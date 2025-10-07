В Киеве и ряде областей объявлена тревога: россияне запустили дроны

Российская армия утром вторника, 7 октября запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы в северной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены около семи часов утра.

"Шахеды" фиксировались в Черниговской и Сумской областях. Также были замечены ударные дроны в Киевской области.

В 07:56 тревога была объявлена в Киеве.

"Киев - находитесь в укрытиях, на город ударный беспилотник с севера", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 08:13

По данным Киевской военной адмииистрации в столице и пригороде - работает ПВО.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.