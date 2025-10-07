ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили дрони

Україна, Вівторок 07 жовтня 2025 08:04
UA EN RU
У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили дрони Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія зранку вівторка, 7 жовтня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано у північній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено близько сьомої години ранку.

"Шахеди" фіксувались у Чернігівській та Сумській областях. Також було помічено ударні дрони у Київській області.

Об 07:56 тривогу було оголошено у Києві.

"Київ - перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 08:13

За даними Київської військової адміістрації у столиці та передмісті - працює ППО.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили дрони

Обстріли 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей Україна.

Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії