ua en ru
Пн, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике

Понедельник 22 сентября 2025 13:32
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 22 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины днем понедельника, 22 сентября, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 13:26. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили Воздушные силы.

Кроме этого, некоторое время назад сообщалось об угрозе ударных дронов с северного направления.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике

Обстрел Украины 22 сентября

Поздно вечером 21 сентября российская армия осуществила очередную атаку по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за угрозы ударов в ряде областей, в частности на Киевщине и Сумщине, объявляли воздушную тревогу. На Киевщине повреждения зафиксированы в четырех районах.

Утром 22 сентября враг нанес авиационный удар по Запорожью, сбросив на город около пяти управляемых авиабомб. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три человека.

Подробно о том, что известно о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Воздушная тревога
Новости
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Генассамблея ООН стартует под тенью новых атак РФ: Зеленский требует более сильных санкций
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"