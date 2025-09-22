В Киеве и ряде областей объявлена тревога: предупреждают о баллистике

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 13:26. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщили Воздушные силы.

Кроме этого, некоторое время назад сообщалось об угрозе ударных дронов с северного направления.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

