КАБы на Запорожье и ''Шахеды'' на Киевщине: все последствия ночного удара РФ по Украине

Российская Федерация в ночь на понедельник нанесла удары по Украине различными видами вооружения. Враг применил ударные беспилотники и управляемые авиабомбы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно об обстрелах Украины этой ночью.

Главное:

враг атаковал Украину ударными дронами и авиабомбами;

повреждена инфраструктура;

уже известно о первых жертвах и раненых.

Чем бил враг

С вечера 21 сентября враг запустил по Украине "Шахеды", наиболее пострадала Киевская и Сумская области. Также сегодня утром по Запорожью были применены КАБы. Враг пять раз ударил авиабомбами.

Киевская область

По состоянию на 02:00 в столице работала ПВО. Было попадание в Бориспольском районе, в результате чего зафиксированы пожары в частных домах и в трехэтажном жилом доме. Один человек пострадал.

Также под обстрелом были Вышгородский и Фастовский районы - там тоже возникли пожары. В Обуховском районе обломки БпЛА упали на многоэтажный незаселенный дом.

Запорожье

Враг попал в объект гражданской инфраструктуры, также были уничтожены и повреждены автомобили. По данным местных властей, агрессор использовал пять КАБов.

Два человека погибли. Ликвидация последствий продолжается.

В результате ночной атаки повреждены 15 многоэтажных и 10 частных домов, а также нежилые помещения.

"Специалисты районных администраций уже обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения. Коммунальные службы уже начали закрывать выбитые окна OSB-плитами в жилых домах", - сообщил председатель ОГА Иван Федоров.

В результате очередной вражеской атаки полностью уничтожен частный жилой дом. По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте происшествия непрерывно работают спасатели ГСЧС, которые делают все возможное для ее поиска.

По состоянию на 08:30 известно о трех погибших в результате удара РФ по Запорожью.

Сумская область

В одном из районов Сумской области зафиксировано попадание вражеских беспилотников. По данным областной военной администрации, на месте происшествия работают все экстренные службы, продолжается обследование территории.

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в результате атаки пострадал один человек. Два удара пришлись на промышленные объекты, еще один - на учебное заведение. В окружающих многоэтажных домах выбиты окна и повреждены балконные конструкции.

По данным полиции, в Сумской области в результате обстрелов ранен один человек. Разрушениям подверглись складские помещения, многоквартирный дом, грузовой терминал. Повреждены частные домовладения и легковые автомобили. Отдельные здания разрушены до основания.

Также известно, что оккупанты нанесли удары беспилотниками по территории Сум. Там повреждено одноэтажное складское помещение, где травмирован работник, а также один многоэтажный жилой дом.

В результате других атак пострадали помещения начальной школы, детский сад, шесть многоэтажных домов и около 30 автомобилей.