У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику

Понеділок 22 вересня 2025 13:32
У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 22 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вдень понеділка, 22 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:26. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили Повітряні сили.

Окрім цього, деякий час тому повідомлялось про загрозу ударних дронів з північного напрямку.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику

Обстріл України 22 вересня

Пізно ввечері 21 вересня російська армія здійснила чергову атаку по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед". Через загрозу ударів у низці областей, зокрема на Київщині та Сумщині, оголошували повітряну тривогу. На Київщині пошкодження зафіксовано у чотирьох районах.

Вранці 22 вересня ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, скинувши на місто близько п’яти керованих авіабомб. За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей.

Детально про те, що відомо про нічні обстріли - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Війна в Україні Повітряна тривога
Новини
