У Києві та низці областей оголошено тривогу: попереджають про балістику
У Києві та низці регіонів України вдень понеділка, 22 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 13:26. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомили Повітряні сили.
Окрім цього, деякий час тому повідомлялось про загрозу ударних дронів з північного напрямку.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Обстріл України 22 вересня
Пізно ввечері 21 вересня російська армія здійснила чергову атаку по Україні дронами-камікадзе типу "Шахед". Через загрозу ударів у низці областей, зокрема на Київщині та Сумщині, оголошували повітряну тривогу. На Київщині пошкодження зафіксовано у чотирьох районах.
Вранці 22 вересня ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, скинувши на місто близько п’яти керованих авіабомб. За попередніми даними, загинули щонайменше троє людей.
