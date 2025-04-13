Ночная атака на Киев: Россия выпустила 30 дронов, есть ли попадания
Россия в ночь на 13 апреля атаковала Киев дронами. Российские войска направили на столицу Украины около 30 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
Как отмечает КГВА, за минувшие сутки воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Общая продолжительность - четыре часа.
Этой ночью в воздушном пространстве столицы и вокруг Киева зафиксировано 30 вражеских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 19 из них. Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования.
По данным местных властей, в Киеве в результате ночной атаки попаданий не зафиксировано.
"Пострадавших и разрушений в результате российских воздушных атак в пределах Киева не допущено", - говорится в сообщении.
Массированная атака РФ на Украину
Напомним, последняя массированная атака Россия состоялась в ночь на 6 апреля. Тогда россияне выпустили по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Силы ПВО уничтожили 13 вражеских ракет и 40 "Шахедов". Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
Той ночью под ударом дронов были Николаев, Сумы и несколько других регионов. Войска РФ ударили по Киеву баллистикой. В трех районах города возникли пожары. В результате атаки погиб человек, три человека были ранены.
Больше о последствиях комбинированной атаки врага - в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что с после последнего массированного удара россияне продолжают каждую ночь атаковать Украину ударными дронами.
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