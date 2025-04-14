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Россия атаковала Украину десятками дронов: сколько удалось сбить ПВО

Понедельник 14 апреля 2025 09:58
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Россия атаковала Украину десятками дронов: сколько удалось сбить ПВО Фото: ПВО сбила 40 дронов из 62 во время атаки РФ по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 14 апреля Россия атаковала Украину более 60 дронами. В Воздушных силах рассказали сколько удалось сбить вражеских беспилотников.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 14 апреля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 62 беспилотника, среди которых ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Враг атаковал с направлений Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

По данным Воздушных сил, украинские защитники с помощью авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбили 40 ударных дронов.

Еще 11 беспилотников-имитаций были локально потеряны - ни один из них не достиг цели.

Атака задела Одесскую, Донецкую, Днепропетровскую и Харьковскую область.

Последствия атаки РФ по Украине

Напомним, что в воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе раздались звуки взрывов на фоне вражеской атаки с использованием ударных БПЛА.

Позже глава ОВА Кипер, по уточненной информации, в результате атаки "Шахедов" в Одессе пострадали пять человек.

Кроме того, в Харькове этой ночью, 14 апреля, был слышен взрыв. В это время фиксировалась угроза для города из-за вражеского беспилотника.

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