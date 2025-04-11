В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы назвали причину
В пятницу, 11 апреля, в Киеве и ряде областей объявляли сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем об опасности объявили в северных и восточных регионах.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили Воздушные силы.
Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.
Где объявлена тревога
Обстрелы Украины
Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Там начался пожар, а также уже известно о пострадавших и жертве.
Из-за ударных дронов это в ряде областей была объявлена тревога. А в Киеве было слышно работу ПВО по беспилотникам.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Также российский беспилотник нанес удар по жилым многоквартирным домам в Житомирском районе. Уже известно о жертве и пострадавших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.