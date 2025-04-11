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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы назвали причину

Пятница 11 апреля 2025 18:51
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы назвали причину Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 11 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В пятницу, 11 апреля, в Киеве и ряде областей объявляли сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем об опасности объявили в северных и восточных регионах.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться в укрытия.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Воздушные силы назвали причину

Обстрелы Украины

Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Там начался пожар, а также уже известно о пострадавших и жертве.

Из-за ударных дронов это в ряде областей была объявлена тревога. А в Киеве было слышно работу ПВО по беспилотникам.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также российский беспилотник нанес удар по жилым многоквартирным домам в Житомирском районе. Уже известно о жертве и пострадавших.

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Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога
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