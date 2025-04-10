РФ атакует Украину "Шахедами": в Киеве слышали взрывы, где еще объявили тревогу

Российская армия днем четверга, 10 апреля, в очередной раз запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Областями распространяется сигнал тревоги, а в Киеве были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые "Шахеды" были замечены в воздушном пространстве Сумской области около 15:30. Несколько групп ударных дронов двигались в северо-западном направлении, и впоследствии были над территорией Черниговской области.

В 17:08 сигнал тревоги был объявлен в Киеве.

Информация о движении вражеских ударных БПЛА:

БпЛА на северо-востоке, на северо-западе и юго-западе Черниговщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на севере Киевщины, курс - западный/юго-западный.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Обновлено в 17:27.

В Киеве были слышны звуки, похожие на взрывы.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Киев атакуют вражеские БпЛА.

Находитесь в укрытиях", - сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Обновлено в 17:40.

По данным Воздушных сил, была замечена активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Предупреждается об угрозе авиабомб в Запорожье и области.

Обновление информации относительно движения вражеских ударных БпЛА:

БпЛА в центральной части Черниговщины, курс - южный/юго-западный;

БпЛА на севере Киевщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на востоке и в центральной части Житомирщины, курс - юго-западный;

БпЛА в центральной части Сумщины, курс - северо-западный.

Обновлено в 18:00.

В Киеве было объявлено об отбое воздушной тревоги. Однако в остальных областях наблюдается угроза ударных дронов.

Где объявлена тревога

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