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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Среда 26 марта 2025 21:11
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: воздушная тревога в Украине объявлена 26 марта из-за угрозы баллистики (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером среды, 26 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера", - сообщили Воздушные силы.

Украинцев предупредили о скоростной цели, которая курсирует через Сумскую область.

Также стоит заметить, что в ряде областей тревога объявлена из-за угрозы российских ударных дронов. А в Харькове уже сообщалось о взрывах.

Обновлено в 21:40.

В Киеве и ряде областей объявлено об отбое тревоги. Однако Воздушные силы предупреждают об угрозе российских "Шахедов"

Сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии предупреждение об опасности распространилось на территорию других областей. В то же время, в ряде регионов ранее предупреждали об угрозе ударных вражеских беспилотников.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, вечером 25 марта в Воздушных силах сообщили, что враг снова запустил в сторону Украины ударные беспилотники. "Шахеды" заходили в воздушное пространство страны с разных направлений.

Из-за угрозы дроновых атак в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

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