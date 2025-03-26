У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері середи, 26 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - повідомили Повітряні сили.

Українців попередили про швидкісну ціль, яка курсує через Сумську область.

Також варто зауважити, що у низці областей тривогу оголошено через загрозу російських ударних дронів. А у Харкові вже повідомлялось про вибухи.

Оновлено о 21:40.

У Києві та низці областей оголошено про відбій тривоги. Однак Повітряні сили попереджають про загрозу російських "Шахедів".

Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей. Водночас, у низці регіонів раніше попереджували про загрозу ударних ворожих безпілотників.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, ввечері 25 березня у Повітряних силах повідомили, що ворог знову запустив у бік України ударні безпілотники. "Шахеди" заходили у повітряний простір країни з різних напрямків.