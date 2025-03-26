Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед": где угроза ударов
Вечером во вторник, 25 марта, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины в 20:30 с востока через Харьковскую область.
Около 21:00 появились группы дронов, которые двигались из Херсонской в направлении Николаевской области, а также с Черного моря в направлении Одесской области.
По состоянию на 22:49 вражеские дроны двигались:
- группой в Днепропетровской области курсом с севера на Кривой Рог;
- в Кировоградской области курсом на запад;
- в Запорожской области курсом на запад;
- группой на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
По состоянию на 23:09 российские "Шахеды" двигались:
- несколько групп на границе Черниговской и Сумской областей курсом на юг;
- группа из Запорожской на Днепропетровскую область;
- на границе Кировоградской и Черкасской областей курсом на запад;
- на границе Херсонской и Днепропетровской областей.
По состоянию на 23:29 вражеские БпЛА двигались:
- в Черниговской и Сумской областях курсом на юг;
- в Днепропетровской области курсом на Павлоград;
- из Херсонской области на Николаевскую;
- в Черкасской области курсом на запад.
Также военные сообщают о новой группе дронов с востока в направлении Кривого Рога.
По состоянию на 00:09 вражеские беспилотники двигались:
- несколько групп в Черниговской и Сумской областях курсом на юг;
- из Черниговской на Полтавскую области;
- из Днепропетровской на Харьковскую области;
- несколько групп в Днепропетровской области курсом на запад;
- в Николаевской области курсом на запад;
- на границе Кировоградской и Черкасской областей.
В 00:15 военные сообщают о вражеском БпЛА в направлении Запорожья. В настоящий момент в городе звучат взрывы.
По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные удары России
Около 23:00 российские "Шахеды" массово атаковали Кривой Рог. В городе прогремели по меньшей мере 15 взрывов и вспыхнули пожары.
По последним данным, количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек. Среди них 83 взрослых и 23 ребенка.
Российские террористы атаковали город в понедельник, 24 марта. В результате удара были повреждены дома, школа и больница. На месте прилетов вспыхнули пожары.
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