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Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед": где угроза ударов

Среда 26 марта 2025 00:14
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Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед": где угроза ударов Фото: российские захватчики масштабно атакуют Украину ударными дронами (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером во вторник, 25 марта, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины в 20:30 с востока через Харьковскую область.

Около 21:00 появились группы дронов, которые двигались из Херсонской в направлении Николаевской области, а также с Черного моря в направлении Одесской области.

По состоянию на 22:49 вражеские дроны двигались:

  • группой в Днепропетровской области курсом с севера на Кривой Рог;
  • в Кировоградской области курсом на запад;
  • в Запорожской области курсом на запад;
  • группой на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 23:09 российские "Шахеды" двигались:

  • несколько групп на границе Черниговской и Сумской областей курсом на юг;
  • группа из Запорожской на Днепропетровскую область;
  • на границе Кировоградской и Черкасской областей курсом на запад;
  • на границе Херсонской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 23:29 вражеские БпЛА двигались:

  • в Черниговской и Сумской областях курсом на юг;
  • в Днепропетровской области курсом на Павлоград;
  • из Херсонской области на Николаевскую;
  • в Черкасской области курсом на запад.

Также военные сообщают о новой группе дронов с востока в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 00:09 вражеские беспилотники двигались:

  • несколько групп в Черниговской и Сумской областях курсом на юг;
  • из Черниговской на Полтавскую области;
  • из Днепропетровской на Харьковскую области;
  • несколько групп в Днепропетровской области курсом на запад;
  • в Николаевской области курсом на запад;
  • на границе Кировоградской и Черкасской областей.

В 00:15 военные сообщают о вражеском БпЛА в направлении Запорожья. В настоящий момент в городе звучат взрывы.

По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украина под массированной атакой российских дронов &quot;Шахед&quot;: где угроза ударовИсточник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные удары России

Около 23:00 российские "Шахеды" массово атаковали Кривой Рог. В городе прогремели по меньшей мере 15 взрывов и вспыхнули пожары.

По последним данным, количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек. Среди них 83 взрослых и 23 ребенка.

Российские террористы атаковали город в понедельник, 24 марта. В результате удара были повреждены дома, школа и больница. На месте прилетов вспыхнули пожары.

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