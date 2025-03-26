Украина под массированной атакой российских дронов "Шахед": где угроза ударов

Вечером во вторник, 25 марта, российские террористы в очередной раз запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

По состоянию на 23:26 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В 00:15 военные сообщают о вражеском БпЛА в направлении Запорожья. В настоящий момент в городе звучат взрывы.

По состоянию на 00:09 вражеские беспилотники двигались:

Также военные сообщают о новой группе дронов с востока в направлении Кривого Рога.

По состоянию на 23:29 вражеские БпЛА двигались:

По состоянию на 23:09 российские "Шахеды" двигались:

По состоянию на 22:49 вражеские дроны двигались:

Около 21:00 появились группы дронов, которые двигались из Херсонской в направлении Николаевской области, а также с Черного моря в направлении Одесской области.

Первые беспилотники начали заходить в воздушное пространство Украины в 20:30 с востока через Харьковскую область.

Воздушные удары России

Около 23:00 российские "Шахеды" массово атаковали Кривой Рог. В городе прогремели по меньшей мере 15 взрывов и вспыхнули пожары.

По последним данным, количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумах возросло до 106 человек. Среди них 83 взрослых и 23 ребенка.

Российские террористы атаковали город в понедельник, 24 марта. В результате удара были повреждены дома, школа и больница. На месте прилетов вспыхнули пожары.

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