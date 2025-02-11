В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы "Шахедов"

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине вечером вторника, 11 февраля. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Однако по состоянию на 22:15 сигнал тревоги был объявлен в Киеве и области. А также и восточных и центральных областях.

Движение ударных дронов:

дроны в западной части Сумщины, курсом на Черниговщину;

дроны в южной части Черниговщины, курсом на Киевщину;

дроны в центральной/западной частях Харьковщины, курсом на Полтавщину.

Где объявлена тревога

Напомним, в ночь на вторник, 11 февраля, Россия осуществила комбинированный удар по территории Украины. Около полуночи противник запустил дроны и крылатые ракеты "Калибр", а под утро появилась информация об угрозе обстрела со стратегической авиации РФ.

На этот раз главной целью россиян стала Полтавская область. Впоследствии стало известно, что под атакой оказались объекты "Нафтогаза".

Как рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина, что во время ночной комбинированной вражеской атаки почти все ракеты летели по Полтавщине.