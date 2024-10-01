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Россияне обстреляли жилые кварталы Запорожья, есть погибший и раненые

Вторник 01 октября 2024 12:46
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Россияне обстреляли жилые кварталы Запорожья, есть погибший и раненые Фото: последствия обстрела в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 октября, российские оккупанты нанесли ряд ударов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры Запорожья. Известно о погибшем и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Как пишет Федоров, враг нанес шесть ударов.

По состоянию на сейчас известно о:

  • одном погибшем;
  • пятерых раненых.

Россияне обстреляли жилые кварталы Запорожья, есть погибший и раненые

Фото: последствия обстрела в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадание в объекты инфраструктуры", - добавил он.

Враг атаковал авиабомбами

Как рассказал Федоров, террористы обстреляли город авиабомбами.

Количество раненых возросло до шести.

Фото: последствия обстрела в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстрелы Украины

Российская Федерация (РФ) почти каждую ночь атакует Украину. В частности регулярно под удар попадают прифронтовые населенные пункты. Этой ночью, 1 октября, террористы запустили против Украины 32 дрона типа Shahed. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Другие же три дрона - локально потеряны в результате противодействия РЭБ.

Также сегодня враг обстрелял рынок в центре Херсона. Согласно данным Херсонской областной прокуратуры, в результате ударов погибли семь человек.

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