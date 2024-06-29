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Масштабная воздушная тревога охватила Украину: взлетел российский МиГ-31К

Украина , Суббота 29 июня 2024 10:04
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Масштабная воздушная тревога охватила Украину: взлетел российский МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 29 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине утром в субботу, 29 июня. В России взмыл МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 9:55. После этого все области Украины "покраснели" из-за опасности.

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе. Зафиксирован взлет истребителя-перехватчика МиГ-31К. Украинцев призывают не игнорировать тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:00

Масштабная воздушная тревога охватила Украину: взлетел российский МиГ-31К

Почему МиГ-31К опасен?

Самолет МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Этим ракетам могут противостоять только современные комплексы ПВО, в частности, Patriot или Samp/T.

До мая 2023 года украинские силы противовоздушной обороны не могли уничтожать "Кинжалы", но с передачей ЗРК Patriot это стало возможным.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия запустила по Украине 10 дронов-камикадзе. Силы ПВО все вражеские дроны.

Противовоздушная оборона этой ночью работала в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

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