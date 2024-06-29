Масштабная воздушная тревога охватила Украину: взлетел российский МиГ-31К
Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине утром в субботу, 29 июня. В России взмыл МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 9:55. После этого все области Украины "покраснели" из-за опасности.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе. Зафиксирован взлет истребителя-перехватчика МиГ-31К. Украинцев призывают не игнорировать тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:00
Почему МиГ-31К опасен?
Самолет МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Этим ракетам могут противостоять только современные комплексы ПВО, в частности, Patriot или Samp/T.
До мая 2023 года украинские силы противовоздушной обороны не могли уничтожать "Кинжалы", но с передачей ЗРК Patriot это стало возможным.
Напомним, что в ночь на 29 июня Россия запустила по Украине 10 дронов-камикадзе. Силы ПВО все вражеские дроны.
Противовоздушная оборона этой ночью работала в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
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