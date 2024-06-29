Масштабная воздушная тревога охватила Украину: взлетел российский МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине утром в субботу, 29 июня. В России взмыл МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 9:55. После этого все области Украины "покраснели" из-за опасности. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе. Зафиксирован взлет истребителя-перехватчика МиГ-31К. Украинцев призывают не игнорировать тревоги. Карта воздушных тревог по состоянию на 10:00 Почему МиГ-31К опасен? Самолет МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Этим ракетам могут противостоять только современные комплексы ПВО, в частности, Patriot или Samp/T. До мая 2023 года украинские силы противовоздушной обороны не могли уничтожать "Кинжалы", но с передачей ЗРК Patriot это стало возможным.